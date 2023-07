Tour de France – Musée Wolframines ouvert ! La Bosse Échassières, 12 juillet 2023, Échassières.

Échassières,Allier

Sur un site géologique UNIQUE à La Bosse à Echassières, Wolframines propose une découverte ACTIVE et LUDIQUE du fascinant monde minéral ! Salles d’expositions thématiques, spectacle audiovisuel, ateliers découvertes..

2023-07-12 fin : 2023-07-12 . .

La Bosse Wolframines

Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



On a UNIQUE geological site at La Bosse in Echassières, Wolframines offers an ACTIVE and FUN discovery of the fascinating mineral world! Themed exhibition rooms, audiovisual show, discovery workshops.

En un emplazamiento geológico ÚNICO de La Bosse, en Echassières, Wolframines le propone una manera ACTIVA y DIVERTIDA de descubrir el fascinante mundo de los minerales Salas de exposición temáticas, espectáculo audiovisual, talleres de descubrimiento.

An einem EINZIGARTIGEN geologischen Standort in La Bosse in Echassières bietet Wolframines eine AKTIVE und SPIELERISCHE Entdeckung der faszinierenden Mineralienwelt! Thematische Ausstellungsräume, audiovisuelle Vorführung, Entdeckungsworkshops.

Mise à jour le 2023-06-29 par Office de tourisme Val de Sioule