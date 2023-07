Domaine nordique – Plateau du Russey La Bosse, 12 juillet 2023, La Bosse.

La Bosse,Doubs

Profitez de 4 nouvelles pistes pour environ 14 kilomètres au départ du village de La Bosse. Redevances journée en vente sur place ou Runnicycles..

fin : . .

La Bosse 25210 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Enjoy 4 new trails for about 14 kilometers starting from the village of La Bosse. Day fees on sale on site or Runnicycles.

Disfrute de 4 nuevos senderos de unos 14 kilómetros que parten del pueblo de La Bosse. Tarifas de un día a la venta in situ o en Runnicycles.

Nutzen Sie 4 neue Pisten mit einer Länge von ca. 14 Kilometern ab dem Dorf La Bosse. Tagesgebühren vor Ort erhältlich oder Runnicycles.

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER