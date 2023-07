Découverte de la Borne Sacrée La Borne Sacrée Cinq-Mars-la-Pile, 16 septembre 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Visite libre de La borne de la Terre sacrée, ensemble de six bornes dédiées aux morts français et alliés de la Première Guerre mondiale.

La Borne Sacrée 37130 Cinq-Mars-la-Pile Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://cinq-mars-la-pile.fr La borne de la Terre sacrée est le nom donné à un ensemble de six bornes dédiées aux morts français et alliés de la Première Guerre mondiale. Elles sont dues à l’idée et au travail du sculpteur français Gaston Deblaize (? 1935), ancien poilu. Chacune de ces bornes renferme de la terre de douze champs de bataille différents de la guerre 14-18. Ces bornes se trouvent en France et aux États-Unis.

Celle du village de Cinq-Mars-la-Pile en Indre-et-Loire est en l’honneur du général américain Robert H. Dunlap qui combattit en Argonne et à Soissons. Il mourut en 1931 en tentant de sauver une femme prise dans un éboulement de terrain à Cinq-Mars-la-Pile.

Un petit carré devant la borne de Meures est planté de blé dont la tradition voulait qu’il soit moissonné le 1er dimanche de juillet de l’année suivante et que les gerbes recueillies soient déposées devant les cinq autres bornes de Terre Sacrée.

« Désormais, la tradition voudra que chaque année à la moisson, le bon blé murissant au chevet de la Borne de Meures soit réuni en gerbes d’or, pour être déposées pieusement devant les Bornes de Terre Sacrée d’Arlington, des Invalides, du Guernic, de Cinq-Mars, d’Ajaccio perpétuant ainsi par ce geste de Paix, la Grande et Belle Leçon des Morts »

© Mairie de Cinq-Mars-la-Pile