La Borne Luçay-le-Mâle, 2 mai 2022, Luçay-le-Mâle.

2022-05-02 08:00:00 – 2022-06-30 17:00:00

Luçay-le-Mâle Indre Luçay-le-Mâle Cette action innovante est conçue à partir d’un mobilier urbain itinérant en Région Centre-Val de Loire permettant de multiplier les points de rencontre dans l’espace public, de surprendre le quidam et d’offrir un large questionnement. Pour l’artiste, c’est un lieu de présentation mais également une contrainte formelle qu’il peut investir d’une création spécifique. Les artistes retenus sont Guillaume TALBI pour une pièce en verre et Louise ALELSIEJEW pour une sculpture textile. Tout public – Installation fixe pendant 2 mois. La Borne a pour ambition de mettre en contact l’art contemporain et le grand public. culture@ccev.fr +33 2 54 00 33 77 http://artsencommunes.com/evenements/la-borne/ Cette action innovante est conçue à partir d’un mobilier urbain itinérant en Région Centre-Val de Loire permettant de multiplier les points de rencontre dans l’espace public, de surprendre le quidam et d’offrir un large questionnement. Pour l’artiste, c’est un lieu de présentation mais également une contrainte formelle qu’il peut investir d’une création spécifique. Les artistes retenus sont Guillaume TALBI pour une pièce en verre et Louise ALELSIEJEW pour une sculpture textile. Tout public – Installation fixe pendant 2 mois. Art en commune

