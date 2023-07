EN CHEMIN J’AI RENCONTRÉ : AUTOUR DE BASSY La Borie Saint-Étienne-du-Valdonnez, 10 septembre 2023, Saint-Étienne-du-Valdonnez.

Saint-Étienne-du-Valdonnez,Lozère

Une randonnée autour de Bassy et des gorges du Bramont à la rencontre des acteurs de la vie locale à La Borie, La Fage,

Bassy et à la découverte de leurs savoir-faire.

11 km / Dénivelé : 350m

9h : Rendez-vous à La Borie (Saint-Etienne-du-Valdonnez) ….

2023-09-10 fin : 2023-09-10 16:00:00. EUR.

La Borie

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie



A hike around Bassy and the Gorges du Bramont to meet those involved in local life at La Borie, La Fage,

Bassy and discover their know-how.

11 km / Ascent: 350m

9am: Meet at La Borie (Saint-Etienne-du-Valdonnez) …

Un paseo por Bassy y las Gargantas del Bramont para conocer a las personas que participan en la vida local en La Borie, La Fage,

Bassy y descubrir sus oficios.

11 km / desnivel: 350 m

9h: Encuentro en La Borie (Saint-Etienne-du-Valdonnez) …

Eine Wanderung rund um Bassy und die Bramont-Schlucht, bei der Sie die Akteure des lokalen Lebens in La Borie, La Fage treffen,

Bassy und zur Entdeckung ihrer Fertigkeiten.

11 km / Höhenunterschied: 350m

9 Uhr: Treffpunkt in La Borie (Saint-Etienne-du-Valdonnez) …

Mise à jour le 2023-05-02 par 48 – OT Mont Lozère