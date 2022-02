La Boom du Samedi Marseille 5e Arrondissement, 11 mars 2022, Marseille 5e Arrondissement.

La Boom du Samedi Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

2022-03-11 22:00:00 22:00:00 – 2022-03-11 Makeda 103 Rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

7 7 Un samedi par mois on lâche les vannes (expression so année 90) au Makeda.



Au programme dès 22h, un “Karaoké dansant” ouvert à tous accompagné sur scène d’une danseuses spécialisée en Karaoké et animé par notre miss Cagole 2018 dont le titre est toujours en jeu…



A partir de minuit on range les micros, place Lil Pea pour un set explosif avec dans tes oreilles : Gala, Blur, Mc Solaar, Mc Hammer, Ub40, Confetti’s, Talk talk, The Beloved, Technotronic et tous les autres !



[Playlist années 90 only]

La Boom du Samedi, c’est un peu la récréation des adultes.

+33 4 91 47 57 99 http://www.lemakeda.com/

Makeda 103 Rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement

