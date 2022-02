La Boom du Samedi Makeda, 19 février 2022, Marseille.

La BOOM du Samedi …c’est un peu la récréation des adultes. Au programme dès 22h, un « Karaoké dansant » ouvert à tous accompagné sur scène d’une danseuses spécialisée en Karaoké et animé par notre miss Cagole 2018 dont le titre est toujours en jeu… A partir de minuit on range les micros, place au DJ pour un set explosif avec dans tes oreilles Gala, Blur, Mc Solaar, Mc Hammer, Ub40, Confetti’s, Talk talk, The Beloved, Technotronic et tous les autres ! [Playlist années 90 only] INFOS PRATIQUES Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille 7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE RÈGLES SANITAIRES • Le Pass vaccinal est obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : – Une certification de vaccination (schéma vaccinal complet, dose de rappel comprise dans le délai imparti pour les personnes à partir de 18 ans et 1 mois qui y sont éligibles) – Un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et moins de six mois – Un certificat de contre-indication à la vaccination. • Le port du masque est obligatoire.

7€ + 1€ d’adhésion à l’association Orizon Sud

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



2022-02-19T22:00:00 2022-02-19T03:30:00