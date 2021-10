La Boom du Samedi Makeda, 13 novembre 2021, Marseille.

La BOOM du Samedi, c’est un peu la récréation des adultes. Un samedi par mois on lâche les vannes (expression so année 90) au Makeda. Au programme dès 22h, un “Karaoké dansant” ouvert à tous accompagné sur scène d’une danseuses spécialisée en Karaoké et animé par notre miss Cagole 2018 dont le titre est toujours en jeu … A partir de minuit on range les micros pour prendre place sur le dance floor avec dans tes oreilles Gala, Blur, Mc Solaar, Mc Hammer, Ub40, Confetti’s, Talk talk, The Beloved, Technotronic et tous les autres ! Playlist années 90 only Infos pratiques Ouverture des portes 21h30 Karaoké de 22h00 à minuit 90’s Party jusqu’à 4h00 – DJ SET Tarif : 5€ (+1 adhésion au Makeda valable toute l’année) Billets en vente en ligne et directement sur place. No CB. [https://www.weezevent.com/la-boum-du-samedi-9-octobre](https://www.weezevent.com/la-boum-du-samedi-9-octobre) Le Makeda : 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Metro Notre Dame du Mont / Noailles Tram Le Camas / Eugène Pierre Pour la réouverture du Makeda et le début de la saison 2021/2022, nous sommes obligées d’appliquer les règles sanitaires obligatoires pour les salles de concert en format debout – Pass sanitaire en vigueur pour entrer —> il faudra présenter soit la preuve d’un test négatif de moins de 72h OU la preuve d’un schéma vaccinal complet OU un certificat de rétablissement – Port du masque obligatoire (décision du préfet)

