Parthenay Parthenay Deux-Sèvres, Parthenay La boom du Nouvel an Parthenay Parthenay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Parthenay

La boom du Nouvel an Parthenay, 31 décembre 2021, Parthenay. La boom du Nouvel an Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

2021-12-31 23:00:00 – 2021-12-31 Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende

Parthenay Deux-Sèvres Parthenay EUR Comme chaque année, vous êtes conviés à festoyer à la salle Diff’art pour la traditionnelle boom du nouvel an. Au menu de cette soirée déjantée: piste de danse endiablée, mix 100% made in Diff’art, animations, buvette… [CONCOURS DU MEILLEUR COSTUME] Faites nous rêver en enfilant votre plus beau déguisement afin de tenter de gagner un pass pour tous les concerts de la salle. Comme chaque année, vous êtes conviés à festoyer à la salle Diff’art pour la traditionnelle boom du nouvel an. Au menu de cette soirée déjantée: piste de danse endiablée, mix 100% made in Diff’art, animations, buvette… [CONCOURS DU MEILLEUR COSTUME] Faites nous rêver en enfilant votre plus beau déguisement afin de tenter de gagner un pass pour tous les concerts de la salle. +33 5 49 94 48 10 Comme chaque année, vous êtes conviés à festoyer à la salle Diff’art pour la traditionnelle boom du nouvel an. Au menu de cette soirée déjantée: piste de danse endiablée, mix 100% made in Diff’art, animations, buvette… [CONCOURS DU MEILLEUR COSTUME] Faites nous rêver en enfilant votre plus beau déguisement afin de tenter de gagner un pass pour tous les concerts de la salle. Diffart

Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay

dernière mise à jour : 2021-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Parthenay Autres Lieu Parthenay Adresse Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Ville Parthenay lieuville Salle Diffart 15 Rue du Président Salvador Allende Parthenay