La boom des kids Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

La boom des kids Dole, 30 octobre 2022, Dole. La boom des kids

14 Rue Alexandre Vialatte Club discothèque Bellagio Dole Jura Club discothèque Bellagio 14 Rue Alexandre Vialatte

2022-10-30 – 2022-10-30

Club discothèque Bellagio 14 Rue Alexandre Vialatte

Dole

Jura Dole Pour célébrer Halloween, venez déguisés au club discothèque Bellagio ! Entrée, goûter et boisson : 8€ par enfant.

Boom réservée aux enfants de moins de 12 ans et gratuit pour les accompagnateurs. https://www.bellagio-dole.com/ Club discothèque Bellagio 14 Rue Alexandre Vialatte Dole

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Dole, Jura Autres Lieu Dole Adresse Dole Jura Club discothèque Bellagio 14 Rue Alexandre Vialatte Ville Dole lieuville Club discothèque Bellagio 14 Rue Alexandre Vialatte Dole Departement Jura

Dole Dole Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dole/

La boom des kids Dole 2022-10-30 was last modified: by La boom des kids Dole Dole 30 octobre 2022 14 Rue Alexandre Vialatte Club discothèque Bellagio Dole Jura Dole Jura

Dole Jura