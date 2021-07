La Boom de Tiamat Café associatif “Au petit Bonheur”, 23 août 2021, Nantes.

La Boom de Tiamat

Café associatif “Au petit Bonheur”, le lundi 23 août à 19:30

Bienvenu à la Boom de Tiamat ! —————————— Au sein d’un MIX festif et joyeux, Rebecca et Aria Zed vous embarquent vers un voyage musicale, littéraire et déjanté d’une heure et demi pour finir lesvacances d’été en beauté ! Animation Tout public. Rebecca et Aria Zed animeront également une scène ouverte et proposeront au public de venir s’exprimer, en musique et au micro, avec le sujet de leur choix mais un timing imposé.

entrée libre

.Mix festif et joyeux !

Café associatif “Au petit Bonheur” 3 Rue Jules Noël Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T19:30:00 2021-08-23T21:30:00