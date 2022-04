La bonneterie, de l’artisanat à son industrialisation Musée de Vauluisant Troyes Catégories d’évènement: Aube

Troyes

La bonneterie, de l’artisanat à son industrialisation Musée de Vauluisant, 14 mai 2022, Troyes. La bonneterie, de l’artisanat à son industrialisation

le samedi 14 mai

**Collections permanentes :** **la Bonneterie** Parcourez l’histoire de Troyes, cité européenne de la maille, à travers l’activité de la bonneterie, de son artisanat à son industrialisation. Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’« âge d’Or » des 19e et 20e siècles. Des articles en maille : bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Musée de Vauluisant 4 rue de Vauluisant Troyes

2022-05-14

