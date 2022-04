La Bonne Soirée Marseille 16e Arrondissement, 18 juin 2022, Marseille 16e Arrondissement.

La Bonne Soirée Alhambra Cinémarseille 2 rue du cinéma Marseille 16e Arrondissement

2022-06-18 – 2022-06-18 Alhambra Cinémarseille 2 rue du cinéma

Marseille 16e Arrondissement 13016 Marseille 16e Arrondissement

“La Clameur des Lucioles”, lecture de textes de Joël Bastard par Sandrine Bonnaire, en duo avec Erik Truffaz.



C’est à travers la poésie que Sandrine Bonnaire nous installe dans le Jazz parce qu’il s’agit d’être là aussi en lien direct avec l’humain. Nous avons voulu ouvrir l’espace de notre Festival, à une comédienne hors pair, une nature pour qui la liberté, l’art et la musique sont à la fois le corps et la respiration du monde. Pour cette lecture musicale, son regard et sa voix, s’incarnent dans la poésie de Joël Bastard qui devient mélodie et rythme… et elle est accompagnée par le grand trompettiste Erik Truffaz. “La Clameur des Lucioles” sera le premier acte d’une “Bonne Soirée” où après avoir partagée une restauration créative, vous pourrez retrouver Sandrine Bonnaire dans un de ces grands rôles de cinéma “Est/Ouest” de Régis Wargnier (1999/FR/120’).



Une soirée Jazz des cinq continents en partenariat avec l’Alhambra Cinémarseille.

