La bonne info Médiacampus – Audencia SciencesCom, 21 septembre 2021, Nantes.

Le numérique a pris une place importante dans nos manières de nous informer, pour le meilleur et pour le pire : pluralité des sources et des formats, réduction des coûts d’accès, participation accrue du public d’un côté ;phénomène d’infobésité, montée des fake news et perte de repères du public de l’autre.Et vous dans tout ça ? Avez-vous conscience des différences entre les canaux d’information existants ? Faites-vous confiance aux journalistes ? Et quelles sont vos habitudes d’information par rapport à la moyenne des Français.es ? Imaginée par Ouest Médialab et les étudiant·e·s en master Média Design de L’école de design Nantes Atlantique, “La bonne info” est une installation interactive qui invite le public à s’interroger sur le coût et la qualité de l’information. Dans le cadre de Nantes Digital Week

