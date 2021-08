Roquefort Les arènes de Roquefort Landes, Roquefort la bonne épouse Les arènes de Roquefort Roquefort Catégories d’évènement: Landes

Roquefort

la bonne épouse Les arènes de Roquefort, 27 août 2021, Roquefort. la bonne épouse

Les arènes de Roquefort, le vendredi 27 août à 22:00

Synopsis Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ? Comédie De Martin Provost Par Martin Provost, Séverine Werba Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky Les arènes de Roquefort avenue des arènes 40120 roquefort Roquefort Tambour Landes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T22:00:00 2021-08-27T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Landes, Roquefort Autres Lieu Les arènes de Roquefort Adresse avenue des arènes 40120 roquefort Ville Roquefort lieuville Les arènes de Roquefort Roquefort