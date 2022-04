La Bonne Aventure Parc de la Légion d’Honneur Saint-Denis Catégories d’évènement: Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

La Bonne Aventure Parc de la Légion d’Honneur, 17 avril 2022, Saint-Denis. La Bonne Aventure

Parc de la Légion d’Honneur, le dimanche 17 avril à 16:00

Ce spectacle franco-indien de quatre marionnettes géantes hautes en couleur, accompagnées de personnages masqués, propose une déambulation de 1/2 heure avec 3 scènes fixes de 7 à 8 minutes. Une perruche d’Inde tire aux cartes le destin d’une étrange famille de quatre géants, l’impressionnant **Karna**, inspiré du théâtre _terukkuttu_ , la livide **Kanchana** qui est peut-être un fantôme, **Meenu**, dont le visage félin évoque celui d’une tigresse, et **Chinaa**, gamin un peu lunaire. Avec des aspects aussi variés, sont-ils vraiment apparentés ? Le tirage de cartes leur affectera un destin qui dans tous les cas fera la part belle à l’acceptation des différences. S’agira-t-il d’amours contrariés, de la vengeance d’une morte, de l’expression d’une part animale ou de la réaction à la constatation « il ne nous ressemble pas » ? Des changements à vue, de masque, de couvre-chef, de coiffure aideront à exprimer les nuances de l’action. En tout cas, c’est par le don d’un bouquet de fleurs et surtout par la danse qu’ils résoudront leur dilemme, au son d’un orchestre ou d’une sonorisation indienne, selon les cas.

Entrée libre

2022-04-17T16:00:00 2022-04-17T16:30:00

