du samedi 25 juin au dimanche 26 juin à Malo les bains

Les astres s’alignent, les vents soufflent dans la bonne direction alors que la marée monte : la magie opère et annonce une incroyable édition 2022 de la Bonne Aventure. **☀ LINE UP ☀** Clara Luciani, Roméo Elvis, Gaël Faye, Thylacine, Lilly Wood and the Pricks, Poupie, The Murder Capital, Arnaud Rebotini (live), Crystal Murray, You Man, Johnny & Wallace **LES ARTS DE LA PLAGE** Si la musique et les concerts font tout le sel de la Bonne Aventure, le poivre est à chercher du côté des Arts de la plage. Aux abords de la digue et à proximité de la place du Centenaire, une myriade d’installations artistiques plonge le public dans un tournis d’émotions et de sensations. En plus de ce musée à ciel ouvert, les festivaliers peuvent prendre part à tout moment à des déambulations sonores et musicales plus impromptues les unes que les autres. Larguez les arts ! **_Programmation :_** La Batt mobile des Nomad Men Scubabianchi du collectif Exoot Drum’n’bass on a bike de Dom Whiting Alerte à Malo Beach Vermine La Relaxerette d’Arjan Kruidhof Tête en l’air d’Alexandre Herman Sur les vagues d’Alexandre Herman **LE FRONT DE MER** **_Place du centenaire_** Un dancefloor à ciel ouvert et le village du Festival en journée Nous avons la volonté de réinvestir pleinement la Place du Centenaire en proposant de midi à minuit un dancefloor à ciel ouvert. La passerelle du Kursaal sert à ce titre d’espace scénique pour proposer des concerts ou des DJ sets. La scénographie de l’espace est pensée pour renforcer l’ambiance festivalière grâce à un principe d’installations éco-conçues. En intégrant également la boutique du Festival, ainsi que des espaces de sensibilisation et de prévention, la place du Centenaire devient le village du Festival. L’ensemble de la programmation et des installations est conditionné à la possibilité de laisser le public librement circuler. La Bonne Aventure, un lieu de partage et de lien social Une expérience culturelle immersive pour sortir du quotidien Une manifestation musicale ambitieuse, audacieuse et avant tout diversifiée : mêlant le populaire au pointu avec des artistes qui rassemblent et de nouveaux qui se révèlent • Une ambiance conviviale éprouvée par le public, qui marque les esprits • Un festival responsable • Un événement qui booste la fierté locale Le Festival favorise la création d’affinités et impacte individuellement au delà du caractère festif • Un festival responsable • Une expérience partagée entre amis ou en famille • Un expérience qui provoque des rencontres, un espace où se retrouver • Une expérience qui renforce le sentiment d’appartenance à une communauté • Au delà de l’événement : une fabrique de souvenirs

Gratuit

Concerts solaires, déambulations sonores, expériences fascinantes à même la plage ou même Parcours Secrets : le week-end du 25 et 26 Juin s’annonce sublime à Malo Les Bains !

Malo les bains Place du Centenaire Dunkerque Malo-les-Bains Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T12:00:00 2022-06-25T23:59:00;2022-06-26T12:00:00 2022-06-26T23:59:00