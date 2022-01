La Bonne Aventure – Cie La Lune Rousse Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 4 mars 2022, Nantes.

2022-03-04 Représentations les 4 et 5 mars 2022 à 20h30

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels)BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, lekiosquenantais.fr, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Représentations les 4 et 5 mars 2022 à 20h30

Contes et divinations. Dompteuse de tables, tourneuse d’esprits, en contact permanent avec les mondes parallèles, la Divine Voyante lit entre les lignes du temps et de l’espace. Pour le Grand Mage, le destin des êtres n’a aucun secret. Venez avec vos questions, ensemble ils y répondront dans la langue des esprits : celle des contes, de la poésie, des chansons.Puisse votre cœur y trouver son inspiration ! Avec Anne-Gaël Gauducheau et Bruno Walerski Durée : 1h environ Tout public dès 12 ans

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil