HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE/50 : ça chante dans le bocage! La Bonne Auberge, 19 mars 2023, Heugueville-sur-Sienne. HEUGUEVILLE-SUR-SIENNE/50 : ça chante dans le bocage! Dimanche 19 mars, 09h00 La Bonne Auberge Participation libre Rendez-vous : 9h sur le parking du restaurant « La bonne auberge » à Heugueville-sur-Sienne/50. au pont de la Roque, pour covoiturage vers le site de l’animation.

Cette animation est proposée par l’association AVRIL et animée par Catherine Burban, adhérente du GONm. La Bonne Auberge rue du pont de la Roque Heugueville-sur-Sienne Heugueville-sur-Sienne 50200 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 19 00 35 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@associationavril.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

