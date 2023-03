La bombe humaine THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE Catégories d’Évènement: Val-de-Marne

La bombe humaine THEATRE JEAN VILAR, 26 mars 2023, VITRY SUR SEINE. La bombe humaine THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-03-26 à 17:00 (2023-03-26 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros. Dans un décor d'après-fête recyclé, une actrice enquête. Fonte des glaces, acidification des océans, disparition des espèces… Le coupable ? L'homme. Cela se nomme l'Anthropocène. L'ère des activités humaines qui, sous le joug du capitalisme, met à sac la richesse de notre planète. Les artistes mettent le dérèglement climatique au cœur de leur réflexion. Comment peut-on vivre la catastrophe écologique au quotidien ? Et comment vivre nos histoires d'amour ou faire du théâtre dans ce contexte anxiogène ? Sans jamais donner de leçon, ce spectacle nous offre un plongeon incongru et plein d'humour dans l'humanité qui vacilleÉcriture Eline Schumacher, Vincent Hennebicq / Mise en scène Vincent Hennebicq / Musique Olivia Carrère Marine HorbaczewskiDurée : 1h30

