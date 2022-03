La bombe à graines ! / Atelier Médiathèque Jean Rousselot GUYANCOURT Catégorie d’évènement: Guyancourt

Le printemps arrive et les médiathèques relancent leurs grainothèques ! L’heure des semis arrive à grands pas… Et avec elle, le temps des échanges de graines, des ateliers d’initiations et des rencontres autour du développement durable. _Dès 6 ans – Sur réservation_

Les mains dans la terre, petits et grands venez réaliser des bombes à graines pour fleurir votre ville. Médiathèque Jean Rousselot 11 place Pierre Bérégovoy GUYANCOURT

