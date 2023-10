B.A.-BA Entretien et réparation du lave-linge avec Spareka La BOM – Bibliothèque d’Objets de Montreuil Montreuil Catégories d’Évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis B.A.-BA Entretien et réparation du lave-linge avec Spareka La BOM – Bibliothèque d’Objets de Montreuil Montreuil, 21 octobre 2023, Montreuil. B.A.-BA Entretien et réparation du lave-linge avec Spareka Samedi 21 octobre, 14h00 La BOM – Bibliothèque d’Objets de Montreuil Au programme, les équipes de Spareka vous partageront les chiffres clés liés au panorama de la réparation en France pour comprendre l’urgence d’opter pour un mode de consommation plus responsable. S’en suivra un atelier organisé par Jeremy, expert technique qui vous apprendra à utiliser correctement votre appareil, l’entretenir au mieux et le réparer pour prolonger sa durée de vie.

Chaque geste compte, ensemble mobilisons-nous pour une consommation plus juste.

RDV à la BOM le samedi 21 octobre de 14h à 15h30 La BOM – Bibliothèque d’Objets de Montreuil 2 rue Girard, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Bobillot Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T15:30:00+02:00 Spareka Détails Catégories d’Évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La BOM - Bibliothèque d’Objets de Montreuil Adresse 2 rue Girard, 93100 Montreuil Ville Montreuil Departement Seine-Saint-Denis Lieu Ville La BOM - Bibliothèque d’Objets de Montreuil Montreuil latitude longitude 48.857257;2.436361

La BOM - Bibliothèque d’Objets de Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/