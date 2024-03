La Bôle de Merquel 44420 Mesquer Mesquer, vendredi 26 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-26T10:00:00+02:00 – 2024-04-26T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-03T10:00:00+02:00 – 2024-07-03T12:00:00+02:00

Explorez cet Espace Naturel Sensible à travers une série de jeux captivants. De la plage à la dune, plongez dans la découverte des plantes, des oiseaux, et d’autres trésors littoraux dans ce coin de nature exceptionnel. Sur inscription.

44420 Mesquer
02 40 45 35 96
contact@cpie-loireoceane.com
http://www.cpie-loireoceane.com
https://www.labaule-guerande.com/la-bole-de-merquel-mesquer.html

FAMILLE JEUNESSE