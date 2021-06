Mesquer 44420 Mesquer Mesquer La Bôle de Merquel 44420 Mesquer Mesquer Catégorie d’évènement: Mesquer

A l'occasion de cette balade nature de la plage à la dune, le CPIE vous fait découvrir, à travers différents jeux, un Espace Naturel Sensible du Département. Partons à la rencontre des plantes, des oiseaux et bien d'autres richesses du littoral dans ce petit coin de nature exceptionnel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T16:00:00;2021-07-21T14:00:00 2021-07-21T16:00:00

