Civic’Dating La Boit’J – Parc du Manoir

En partenariat avec la Boit'J et Info Jeunes, le R2E organise la deuxième édition du Civic'Dating sur Cugnaux !

L’objectif est de vous apporter de l’information sur le service civique et, surtout, de vous proposer des offres.

