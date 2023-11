Concert Alee et Mourad Musset de La Rue Ketanou La Boite en Zinc Chanteix, 4 novembre 2023, Chanteix.

Chanteix,Corrèze

ALEE et MOURAD se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations que ce soit pour des premières parties de la Rue Ketanou ou de bœufs improvises. Cette fois ils ont décidé de monter un projet ensemble, tous les deux. Retrouvez ALEE et MOURAD de la Rue Ketanou sur scène pour un concert en entier, mêlant humour, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip hop et chanson, entre machines et cuivres….

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

La Boite en Zinc

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



ALEE and MOURAD know each other well, and have been working together for many years, whether opening for Rue Ketanou or improvising. This time, they decided to set up a project together, just the two of them. Join ALEE and MOURAD from Rue Ketanou on stage for a full-length concert, mixing humor, love and melancholy tinged with hope, between hip hop phrasing and song, between machines and brass…

ALEE y MOURAD se conocen bien y trabajan juntos desde hace muchos años, ya sea como teloneros de Rue Ketanou o en jams improvisadas. Esta vez han decidido montar un proyecto juntos, los dos solos. Únase a ALEE y MOURAD de Rue Ketanou en el escenario para un concierto completo, mezclando humor, amor y melancolía teñidos de esperanza, entre fraseo hip hop y canción, entre máquinas y metales…

ALEE und MOURAD kennen sich seit vielen Jahren gut und haben schon oft zusammengearbeitet, sei es als Vorgruppe von Rue Ketanou oder bei improvisierten B?ufs. Dieses Mal haben sie beschlossen, ein gemeinsames Projekt auf die Beine zu stellen. Erleben Sie ALEE und MOURAD von der Rue Ketanou auf der Bühne für ein ganzes Konzert, in dem sich Humor, Liebe und hoffnungsvolle Melancholie vermischen, zwischen Hip-Hop-Phrasierung und Chanson, zwischen Maschinen und Blechbläsern…

Mise à jour le 2023-10-20 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze