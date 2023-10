ALEE & MOURAD MUSSET LA BOITE EN ZINC Chanteix, 4 novembre 2023, Chanteix.

ALEE & MOURAD MUSSET LA BOITE EN ZINC a lieu à la date du 2023-11-04 à 20:30:00.

Tarif : 17 à 22 euros.

ALEE & MOURAD MUSSETCHANTEIX -4 NOVEMBRE LA BOITE EN ZINCALEE & MOURAD se connaissent bien et depuis de longues années après de nombreuses collaborations que ce soit pour des premières parties de la RUE KETANOU ou de bœufs improvises.Cette fois ils ont décidé de monter un projet ensemble, tous les deuxRetrouvez ALEE & MOURAD de la RUE KETANOU sur scène pour un concert en entier, mêlant humour, amour et mélancolie teintée d’espoir, entre phrasé hip hop et chanson, entre machines et cuivres…

Réservez votre billet ici

LA BOITE EN ZINC

Le bourg Chanteix 19330

