La BOÎTE du Petit Cowboy Médiathèque José Cabanis Toulouse, mercredi 24 avril 2024.

La BOÎTE du Petit Cowboy LA BOÎTE est un endroit singulier de rencontres et d’échanges où chacun est invité à s’installer pour un moment inédit de partage. 24 27 avril Médiathèque José Cabanis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T06:00:00+02:00 – 2024-04-24T08:00:00+02:00

Fin : 2024-04-27T06:00:00+02:00 – 2024-04-27T08:00:00+02:00

Du 24 au 28 avril

LA BOÎTE est un endroit singulier de rencontres et d’échanges où chacun est invité à s’installer pour un moment inédit de partage. À l’intérieur se trouvent d’autres boîtes, toutes différentes et en lien avec les questions d’identités, de relations femmes-hommes/filles-garçons… Dans ces boîtes, il y a des objets, des œuvres d’art, des extraits sonores, des vidéos… Autant d’éléments qui amènent à la réflexion et au partage. Entrez et laissez-vous tenter !

À partir de 10 ans

Médiathèque Cabanis

Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda-culturel/la-boite-du-petit-cowboy-2/ »}] [{« link »: « https://www.bibliotheque.toulouse.fr/wp-content/uploads/2024/01/petitCowboy-2.jpg »}]

Atelier Tout public