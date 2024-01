La BOÎTE du Petit Cowboy Médiathèque des Izards Toulouse, mardi 5 mars 2024.

La BOÎTE du Petit Cowboy LA BOÎTE est un endroit singulier de rencontres et d’échanges où chacun est invité à s’installer pour un moment inédit de partage. 5 8 mars Médiathèque des Izards

Début : 2024-03-05T06:00:00+01:00 – 2024-03-05T08:00:00+01:00

Fin : 2024-03-08T06:00:00+01:00 – 2024-03-08T08:00:00+01:00

Du 5 au 9 mars

En 2024, le Petit cowboy vous invite à (re)découvrir LA BOÎTE sur trois Médiathèques de Toulouse. Premier arrêt à la Médiathèque des Izards à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes.

LA BOÎTE est un endroit singulier de rencontres et d’échanges où chacun est invité à s’installer pour un moment inédit de partage. À l’intérieur se trouvent d’autres boîtes, toutes différentes et en lien avec les questions d’identités, de relations femmes-hommes/filles-garçons… Dans ces boîtes, il y a des objets, des œuvres d’art, des extraits sonores, des vidéos… Autant d’éléments qui amènent à la réflexion et au partage. Entrez et laissez-vous tenter !

À partir de 10 ans

Médiathèque des Izards

Médiathèque des Izards 1 place Micoulaud Toulouse Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve

Atelier Tout public