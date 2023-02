LA BOITE AUX MILLE ECUMES THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

LA BOITE AUX MILLE ECUMES THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX, 25 février 2023, AIX EN PROVENCE. LA BOITE AUX MILLE ECUMES THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX. Un spectacle à la date du 2023-02-25 à 11:00 (2023-02-15 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros. une aventure de pirates, à la recherche d’un trésor mystérieux ! Il y a fort longtemps… Un pirate du nom de Brossa écumait les mers avec sa cale remplie d’or. Une nuit, alors qu’il arrivait au Cap Esparol, un violent orage se mit à gronder. Emporté par la force de la tempête, son navire se heurta à d’immenses rochers, la coque du bateau se brisa, et il commença à sombrer . Dans sa chute vers le grand bleu, le capitaine brossa réussit à attraper à temps une carte et une bouteille qu’il jeta à la mer . La légende raconte qu’à bord du navire se trouvait un mystérieux coffret qui permettait à son possesseur d’obtenir toutes choses… on l’appelait » la boîte aux milles écumes » Votre billet est ici THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX AIX EN PROVENCE 8 Avenue de la Violette Bouches-du-Rhone une aventure de pirates, à la recherche d’un trésor mystérieux ! Il y a fort longtemps… Un pirate du nom de Brossa écumait les mers avec sa cale remplie d’or. Une nuit, alors qu’il arrivait au Cap Esparol, un violent orage se mit à gronder. Emporté par la force de la tempête, son navire se heurta à d’immenses rochers, la coque du bateau se brisa, et il commença à sombrer . Dans sa chute vers le grand bleu, le capitaine brossa réussit à attraper à temps une carte et une bouteille qu’il jeta à la mer . La légende raconte qu’à bord du navire se trouvait un mystérieux coffret qui permettait à son possesseur d’obtenir toutes choses… on l’appelait » la boîte aux milles écumes » .18.0 EUR18.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX Adresse 8 Avenue de la Violette Ville AIX EN PROVENCE Tarif 18.0-18.0 lieuville THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Departement Bouches-du-Rhone

THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/

LA BOITE AUX MILLE ECUMES THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX 2023-02-25 was last modified: by LA BOITE AUX MILLE ECUMES THEATRE D’AIX – COMEDIE D’AIX THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX 25 février 2023 THEATRE D'AIX - COMEDIE D'AIX AIX EN PROVENCE

AIX EN PROVENCE Bouches-du-Rhone