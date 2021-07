Colmar Colmar 68000, Colmar La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar Colmar Catégories d’évènement: 68000

Colmar

La boite aux lettres géante du Père Noël Colmar, 26 novembre 2021-26 novembre 2021, Colmar. La boite aux lettres géante du Père Noël 2021-11-26 – 2021-12-22

Implantée sur le marché de la Petite Venise, l'immense boite aux lettres du Père Noël permet à tous les enfants de venir y déposer leurs courriers. En inscrivant lisiblement l'adresse au dos de l'enveloppe, le Père Noël répondra à toutes les lettres postées. Pour ce faire, le courrier est relevé tous les jours et deux lettres sont alors tirées au sort. Chaque mercredi à 16h, 14 enfants se voient remettre un cadeau par le Père Noël. (ces cadeaux sont offerts par les exposants des marchés de Noël de Colmar).

