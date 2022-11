La boîte aux lettres du Père Noël Dole Dole Catégories d’évènement: Dole

Jura

La boîte aux lettres du Père Noël Dole, 2 décembre 2022, Dole.

Place du 8 Mai Dole Jura

2022-12-02 – 2022-12-25

Jura EUR 0 Cette année encore, vos enfants pourront écrire et envoyer leur lettre directement au Père Noël.

Mais attention, pour qu’il puisse bien répondre à celles et ceux qui lui ont écrit, il faudra bien mentionner sur l’enveloppe « Pour le Père Noël », en précisant votre adresse.

Et il faudra surtout être très sage. Dole

