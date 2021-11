La boîte aux lettres du Père Noël Dole, 3 décembre 2021, Dole.

La boîte aux lettres du Père Noël Place du 8 mai Place du 8 Mai Dole

2021-12-03 – 2021-12-17 Place du 8 mai Place du 8 Mai

Dole Jura

EUR 0 0 Les enfants peuvent écrire et envoyer leur lettre directement au Père Noël.

Mais attention, pour qu’il puisse bien répondre à celles et ceux qui lui ont écrit, il faut bien mentionner sur l’enveloppe “Pour le Père Noël”, et préciser votre adresse postale personnelle.

dernière mise à jour : 2021-11-20