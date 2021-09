Bordeaux Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux, Gironde La Boîte à Sons – Conte musical Pourquoi pas ? Café culturel Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Pourquoi pas ? Café culturel, le samedi 23 octobre à 11:00

Samedi 23 octobre à 11h, faites profiter vos enfants du conte musical ”La Boîte à Sons” à l’Union Saint Jean au café culturel le Pourquoi pas. Olivier le conteur sera accompagné par un musicien au basson, et une musicienne au hautbois pour une expérience complète et immersive dans l’univers du conte. Cet événement magique est idéal pour les enfants de 4 à 10 ans.

5€ par personne, gratuit pour les – de 3 ans

Concert musical pour les enfants Pourquoi pas ? Café culturel 97 Rue Malbec, 33800 Bordeaux Bordeaux Nansouty – Saint-Genès Gironde

