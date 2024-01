Moi mon mari mes emmerdes La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 28 mars 2024.

Moi mon mari mes emmerdes Jusqu’où une femme peut-elle aller pour sauver son couple ? 28 mars – 7 avril La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T21:00:00+01:00 – 2024-03-28T22:10:00+01:00

Fin : 2024-04-07T17:30:00+02:00 – 2024-04-07T18:40:00+02:00

Arielle est mariée à Ludo mais ne trouve plus sa vie de couple très épanouissante. Elle a surtout l’impression de faire partie des meubles. Lasse de cette routine et pour rebooster la libido du couple, la jeune femme décide de passer une annonce en vue d’une partie exotique à trois. Mais ce qu’elle ne sait pas c’est qu’au même moment son mari passe, lui aussi, une petite annonce pour vendre sa voiture. Quand le premier visiteur arrive, les quiproquos se nouent !

LA COMEDIE CULTE DE FRANCOISE ROYES avec plus de 1500 représentations revient à La Boite à Rire avec Angélique Lhérault, François Salles et Benoit Gaudriot

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie