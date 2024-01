Mascarade La boîte à rire Perpignan Perpignan, jeudi 14 mars 2024.

Mascarade Avec l’arrivée de la pandémie de COVID 19, Marc Le Notre, PDG d’une marque de sous-vêtements sur le déclin, s’inquiète de la survie de son entreprise. 14 – 24 mars La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Les mesures de confinement vont le contraindre à supporter les excentricités de sa femme, fascinée par les réseaux sociaux. Pire, il va lui falloir cohabiter avec son fils, véritable bobo parisien, avec qui il est en froid. Mais Marc est toutefois loin d’imaginer à quel point la crise sanitaire va bouleverser sa vie…

Une comédie de Alain Bergonzoli avec Valérie Delcloque, Thomas Miralles et Alain Bergonzoli

Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

