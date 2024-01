L’illusion conjugale La boîte à rire Perpignan Perpignan, 29 février 2024, Perpignan.

L’illusion conjugale l est toujours risqué, pour ne pas dire déconseillé, de prendre son conjoint pour confident. La sincérité comme base du couple est un leurre. 29 février – 10 mars La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-29T21:00:00+01:00 – 2024-02-29T22:10:00+01:00

Fin : 2024-03-10T17:30:00+01:00 – 2024-03-10T18:40:00+01:00

Prenez Jeanne et Maxime. Après quelques années d’un mariage heureux, ils décident de s’avouer certains petits écarts. C’est le début d’une grave remise en question, de suspicions légitimes, d’accusations en tous genres, de jalousies intolérables. Aucun mensonge n’est sans conséquences, aucune vérité n’est sans danger. Au fond la confiance doit rester une illusion. C’est sans doute la condition élémentaire de la paix des ménages. Ce matin-là, Jeanne réclame à Maxime, son mari, un « état des lieux » sur ses nombreuses infidélités. Il accepte à condition qu’elle-même soit franche sur sa vie extra-conjugale. Maxime avoue une douzaine d’aventures fugitives et sans lendemain. Jeanne, elle, n’a eu qu’un seul amant ; leur liaison a duré neuf mois et c’est bien ce qui inquiète Maxime… Jeanne confie qu’il s’agissait d’un homme marié mais refuse de dévoiler son nom. Contre toute attente, Maxime invite à dîner Claude, un ami, qu’il harcèle de questions. Claude reconnaît qu’il a entretenu pendant neuf mois une relation adultère, alors qu’il était encore marié mais il n’accepte pas de dire de qui il s’agit. Maxime est rongé par la curiosité : Claude a-t-il été l’amant de Jeanne ? Le spectateur assiste à un jeu cruel et ô combien dangereux dont personne ne sortira indemne. “ L’illusion conjugale “ est une comédie sur l’amour, l’amitié et le couple. Incisif et grinçant, en équilibre constant entre le rire, la légèreté et la gravité, l’auteur nous régale une fois encore avec les thèmes qu’il maîtrise à la perfection, et ses répliques délicieusement perfides font merveille. Sous des allures légères, la pièce est une comédie moderne, aussi subtile que corrosive !

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie