On récolte ce qu’on s’aime La boîte à rire Perpignan Perpignan, 1 février 2024, Perpignan.

On récolte ce qu’on s’aime Une comédie de Irina Gueorguiev avec Sébastien El Fassi, Lise Giraudier, Sébastien Cypers

Le secret du couple idéal c’est qu’au moins l’un des deux soit fidèle. De préférence l’autre. 1 – 11 février La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T21:00:00+01:00 – 2024-02-01T22:10:00+01:00

Fin : 2024-02-11T17:30:00+01:00 – 2024-02-11T18:40:00+01:00

Un couple qui vend du rêve !… Ah le couple idéal, vous en connaissez un, ou du moins vous en avez entendu parler, de ce couple parfait, sur lequel le temps n’a pas prise, qui s’aime depuis des années par delà le quotidien, dans la confiance et sans conflits ? Si vous n’ avez jamais rencontré ce couple, c’est normal. ATTENTION SPOILER : Le couple idéal n’existe pas ! Si vous pensez connaître ce couple parfait, qui vous vend du rêve, et vous énerve à la fois, rassurez-vous, c’est sûrement pire chez eux que chez vous. Pierre et Elisa s’aiment depuis 10 ans et rien ne semble entacher leur amour. C’est le couple parfait. Enfin semble-t-il…

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie http://laboitearire.net Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

café théâtre Comédie