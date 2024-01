Famille d’accueil La boîte à rire Perpignan Perpignan, 11 janvier 2024, Perpignan.

Famille d’accueil 11 – 21 janvier La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T21:00:00+01:00 – 2024-01-11T22:10:00+01:00

Fin : 2024-01-21T17:30:00+01:00 – 2024-01-21T18:40:00+01:00

Même si elle l’aime beaucoup elle commence à être agacée par l’inaction de cet ado attardé qui préfère rester vautré sur le canapé plutôt que chercher du boulot ! Aussi quand Quentin va lui annoncer qu’il a déposé un dossier pour être famille d’accueil pour la SPA elle sent la catastrophe arriver d’autant qu’elle déteste tout ce qui est poilu ! Elle est pourtant loin d’imaginer combien l’arrivée d’Alfred, leur premier pensionnaire, va bouleverser son quotidien ! Des quiproquos irrésistibles, des situations plus cocasses les unes que les autres, bref du théâtre pour rire et s’amuser où les spectateurs seront emportés dans un tourbillon de rebondissements!

Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche

café théâtre Comédie