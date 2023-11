La révolution est dans le pré La boîte à rire Perpignan Perpignan, 21 décembre 2023, Perpignan.

La révolution est dans le pré 21 décembre 2023 – 7 janvier 2024 La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Soirées réveillon coupe de champagne et mignardises comprises

Soirées réveillon tarif plein 25€, tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 22€

… leur village va être vendu aux enchères !

Josette, révolutionnaire dans l’âme et grande défenseuse des services publics, compte bien tout mettre en œuvre pour contrer ce projet.

Lorsqu’Anatole Lamolle, énarque parisien, débarque pour acheter son petit coin de paradis elle va mettre en place avec l’aide de Gilbert un plan machiavélique pour empêcher la vente.

Entre manœuvre politico-politicienne et bon sens paysan qui sortira vainqueur de la bataille ?

Mais attention car les histoires de cœur (et de c… !) vont entrer dans la danse ! Et là tout va partir en sucette pour le plus grand bonheur des spectateurs !

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T21:00:00+01:00 – 2023-12-21T22:10:00+01:00

2024-01-07T17:30:00+01:00 – 2024-01-07T18:40:00+01:00

café théâtre Comédie