La guerre des sexe aura-t-elle lieu ? La boîte à rire Perpignan Perpignan, 7 décembre 2023, Perpignan.

La guerre des sexe aura-t-elle lieu ? 7 – 17 décembre La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Leur but, priver leur conjoint de sexe pour être enfin écouté.

En parallèle, ils s’astreignent à un entraînement régulier pour que lui éveille sa part de féminité et elle sa part de virilité. Mais à tout moment, eux et leur conjoint peuvent craquer face à la frustration sexuelle. Et la frustration peut conduire à des comportements bizarres et excessifs… Dans cette guerre du sexe, les couples sont mis à rude épreuve. Le résultat ? Une comédie sur les joies de la vie à deux qui parle d’amour et de sexe avec originalité et tendresse sans jamais tomber dans la vulgarité…

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T21:00:00+01:00 – 2023-12-07T22:10:00+01:00

2023-12-17T17:30:00+01:00 – 2023-12-17T18:40:00+01:00

café théâtre Comédie