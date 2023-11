Au secours on a un Bébé La boîte à rire Perpignan Perpignan, 23 novembre 2023, Perpignan.

Au secours on a un Bébé 23 novembre – 3 décembre La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Les couches, les nuits écourtées, les biberons et le premier jour à la crêche… que d’aventures. Le tremblement bébé vient secouer la petite vie de couple bien tranquille pour le meilleur, et pour le rire. Franck et Sophie, deux jeunes trentenaires attendent leur premier enfant et croyez-nous, ils ne sont pas prêts… mais pas du tout. Au fur et à mesure de cette comédie, le jeune couple va expérimenter la vie quotidienne de jeunes parents, et s’apercevoir que ce n’est pas de tout repos. Si vous avez des enfants, vous vous reconnaîtrez forcément dans cette comédie familiale et déjantée. Si vous n’en avez pas, vous saurez ce qui vous attend..

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T21:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:10:00+01:00

2023-12-03T17:30:00+01:00 – 2023-12-03T18:40:00+01:00

café théâtre Comédie