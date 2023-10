Pas de panique y’a Monique La boîte à rire Perpignan Perpignan, 16 novembre 2023, Perpignan.

Pas de panique y’a Monique 16 – 19 novembre La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Toujours en quête d’un prince charmant elle aime taquiner la gente masculine en usant de toutes les astuces pour arriver à ses fins : trouver l’homme de sa vie ! Ses trois petits enfants lui offrent une tablette pour son anniversaire afin qu’elle puisse se connecter et faire des rencontres !

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignes-Orientales Occitanie Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T21:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:15:00+01:00

2023-11-19T17:30:00+01:00 – 2023-11-19T18:45:00+01:00

café théâtre Comédie