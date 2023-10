Les petits contes de la crypte La boîte à rire Perpignan Perpignan, 9 novembre 2023, Perpignan.

Les petits contes de la crypte 9 – 12 novembre La boîte à rire Perpignan Tarif plein 16€

Tarif réduit enfants, Chômeur, Rsi , étudiants 13€

Lectures de textes fantastiques et horrifiques portées par trois horribles comédiens tous droits venus des enfers. De Edgar Poe à Guy de Maupassant et bien d’autres auteurs encore, un voyage onirique à travers les univers surnaturels, sombres et monstrueux de ces auteurs. Ce spectacle, inspiré par la célèbre série des années 90 « Les contes de la Crypte », fait la lecture de textes mise en scène comme une fiction radiophonique et vous fait découvrir ou redécouvrir ces auteurs classiques qui ont su manier dans leur écriture l’horreur, le fantastique et le surnaturel.

A partir de 7 ans

La boîte à rire Perpignan 113 route de Torreilles 66000 Perpignan Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie 0660274036 http://laboitearire.net https://www.facebook.com/laboitearireperpignan/ [{« type »: « phone », « value »: « 0660274036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0643112447 »}, {« type »: « link », « value »: « https://pyrenees-prestataire-billet.for-system.com/z8501e3f28279x28279b8628_fr-.aspx »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetreduc.com/329955/evt.htm »}] Nous proposons des pièce de théâtre, Comédies, Humour noir, Comédies romantiques et nous sommes ouvert du mardis au dimanche Parking Gratuit ; Salle Climatisée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T21:00:00+01:00 – 2023-11-09T22:10:00+01:00

2023-11-12T17:30:00+01:00 – 2023-11-12T18:40:00+01:00

café théâtre Comédie