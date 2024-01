MON CABREL PREFERE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, lundi 1 avril 2024.

La manifestation initialement prévue le 25 mars 2023 est reportée au 1er avri 2024.Les billets restent valables. Remboursements OK.Julien Sigalas et Francis Colaud reprenent avec inventivité et fantaisie le répertoire de Francis Cabrel tout en restant fidèle à son oeuvre. Vous retrouverez quelques tubes intemporels mais aussi des chansons moins connues.Guitares, voix, harmonicas, accordéon… De quoi entrer dans le monde coloré de Cabrel, se l’approprier sans le trahir. Venez vous asseoir sous le chêne liège pour (re)découvrir les chemins de traverse de cet artiste aux chansons sublimes, profondes et poétiques.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-04-01 à 20:30

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85