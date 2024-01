LA FEMME EST L’EGALE DE L’HOMME LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, samedi 30 mars 2024.

Il paraît que la femme subit l’autorité masculine ?L’homme domine le couple… ? Ouais, ouais, ouais… Et si la femme lui laissait croire tout ça, à la gent masculine ?Matthieu et Juliette sont en couple. Tous les deux s’aiment. Non Matthieu n’a pas peur de beau papa, non Juliette laisse de la place à Matthieu pour ranger ses affaires…Suivez l’évolution du couple, de leur rencontre jusqu’à l’union sacré, avec ses hauts et ses bas mais surtout avec beaucoup d’humour.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-30 à 20:30

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85