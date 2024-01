LE VELO DE COURSE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 25 février 2024, Les Sables D Olonne.

Un spectacle pour rêver à en perdre les pédales dont le but est de répondre à des questions existentielles :Est-ce que faire du vélo rend plus beau ?Est-ce que sucer la roue c’est tromper ?Est-ce qu’un maillot rose c’est viril ?On a tous une madeleine de Proust, un objet au fond d’une remise que l’on a oublié… Mais un jour, cet objet, retient notre attention. On le regarde, et on se rend compte à quel point il a façonné notre vie. Une histoire drôle et tendre qui parle de la vie, de la famille, de l’amour et même parfois… De vélo.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-25 à 20:30

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85