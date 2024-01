L’AMOUR EST DANS LE POSTE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE L’AMOUR EST DANS LE POSTE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 24 février 2024, Les Sables D Olonne. Eric voit son existence bouleversée par l’irruption d’Isabelle, son premier amour, devenue animatrice-télé. Or, celle-ci n’a qu’un seul but : re-booster sa popularité en lançant un nouveau concept de télé-réalité : « Qu’est devenu le premier amour d’une star de la télé ? »Installation de caméras, répétitions impromptues…la tension s’électrise,surtout lorsque les vieux démons remontent à la surface.Une comédie servie par des comédiens aux tempéraments explosifs !

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:30
LA BOITE A RIRE – LES SABLES D'OLONNE
37 RUE DE BEL AIR
85100 Les Sables D Olonne

