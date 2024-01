CE SOIR OU JAMAIS LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE CE SOIR OU JAMAIS LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 9 février 2024, Les Sables D Olonne. Chercher l’amour via une application de rencontres peut réserver quelques surprises. Greg, jeune célibataire sentimentalement perdu, a promis à sa mère qu’il se caserait avant ses 35 ans.Et c’est ce soir.Il décide de s’inscrire sur l’application Ce soir ou jamais , qui lui garantit de lui faire rencontrer celles avec qui ça marchera à coup sûr.Venez partager l’intimité de ce célibataire fils à maman , dans une comédie de mœurs fraîche et légère où les deux sexes en prennent pour leur grade.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30 Réservez votre billet ici LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85 Détails Catégorie d’Évènement: LES SABLES D OLONNE Autres Code postal 85100 Lieu LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Adresse 37 RUE DE BEL AIR Ville Les Sables D Olonne Departement 85 Lieu Ville LA BOITE A RIRE - LES SABLES D'OLONNE Les Sables D Olonne Latitude 46.498475 Longitude -1.772771 latitude longitude 46.498475;-1.772771

