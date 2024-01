MON GAINSBOURG PREFERE LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE Les Sables D Olonne, 29 janvier 2024, Les Sables D Olonne.

Venez (re)découvrir le répertoire de l’homme à la tête de chou par Julien Sigalas et Etienne Champollion.Reprendre Gainsbourg, mettre en exergue la beauté de ses mélodies et la puissance de ses mots, leur est apparu comme une évidence.Ils construisent un spectacle à la fois poétique et iconoclaste. Beau, mélancolique, puissant, drôle souvent… Vous retrouverez Gainsbourg sans mimétisme et sans artifice. L’interprétation est personnelle mais l’émotion est universelle.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-29 à 20:30

LA BOITE A RIRE – LES SABLES D’OLONNE 37 RUE DE BEL AIR 85100 Les Sables D Olonne 85